Косторная выиграла этап Гран-при в Саппоро, Загитова — третья
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла заключительный этап Гран-при в японском Саппоро.
По сумме двух программ спортсменка получила 240,00 балла. Второе место заняла японская фигуристка Рика Кихира (231,84), третьей стала еще одна представительница России Алина Загитова (217,99).
Россиянка Софья Самодурова (183,27) заняла шестое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что Загитова показала лучший результат сезона в произвольной программе.
Фигурное катание. Гран-при. Саппоро. Женщины. Итоги
1. Алена Косторная (Россия) — 240,00;
2. Рика Кихира (Япония) — 231,84;
3. Алина Загитова (Россия) — 217,99...
6. Софья Самодурова (Россия) — 183,27.