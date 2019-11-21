«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх в родных стенах над «Вашингтон Кэпиталз».
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.
Главным героем встречи стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший дубль. Еще два очка (1+1) себе в актив занес Павел Бучневич.
Что же касается «Кэпиталз», то у гостей отличился Евгений Кузнецов.
Капитан столичного клуба Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1
1:0 — Панарин (Какко, Фокс) – 21:14' (5x4),
2:0 — Панарин (Какко, Строум) – 43:57' (5x4),
3:0 — Бучневич (Хитил, Лемье) – 44:20' (5x5),
3:1 — Кузнецов (Карлсон) – 47:24' (5x4),
4:1 — Хауден (Бучневич, Крайдер) – 53:34' (5x5).
Ранее сообщалось, что Овечкин хочет видеть сына хоккеистом.