«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/366/12776366/EHsVD6dUwAA5CeV-pic905-895x505-82353.jpg">

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх в родных стенах над «Вашингтон Кэпиталз».

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший дубль. Еще два очка (1+1) себе в актив занес Павел Бучневич.

Что же касается «Кэпиталз», то у гостей отличился Евгений Кузнецов.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1

1:0 — Панарин (Какко, Фокс) – 21:14' (5x4),

2:0 — Панарин (Какко, Строум) – 43:57' (5x4),

3:0 — Бучневич (Хитил, Лемье) – 44:20' (5x5),

3:1 — Кузнецов (Карлсон) – 47:24' (5x4),

4:1 — Хауден (Бучневич, Крайдер) – 53:34' (5x5).

Ранее сообщалось, что Овечкин хочет видеть сына хоккеистом.