РФС назвал «кучкой псевдоболельщиков» оскорблявших Дзюбу фанатов
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал «кучкой псевдоболельщиков» фанатов, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, гораздо большее число зрителей были восхищены игрой 31-летнего форварда.
«Какая-то незначительная группа людей решила спровоцировать Артема. На всю страну нашлось порядка двух десятков людей, решивших оскорбить Дзюбу. Но эта кучка псевдоболельщиков была в меньшинстве, почти все радовались его игре», — сказал Алаев.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился мнением о болельщиках, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу.