РФС назвал «кучкой псевдоболельщиков» оскорблявших Дзюбу фанатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/704/12822704/upload-RIAN_6080248.HR-pic905-895x505-46125.jpg">

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал «кучкой псевдоболельщиков» фанатов, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, гораздо большее число зрителей были восхищены игрой 31-летнего форварда.

«Какая-то незначительная группа людей решила спровоцировать Артема. На всю страну нашлось порядка двух десятков людей, решивших оскорбить Дзюбу. Но эта кучка псевдоболельщиков была в меньшинстве, почти все радовались его игре», — сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился мнением о болельщиках, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу.