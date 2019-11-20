Черчесов об оскорблениях в адрес Дзюбы: у меня нет слов

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об оскорблениях со стороны болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По его словам, на такие вещи у него уже давно нет никакой реакции.

«У меня нет слов. Это вообще чьи болельщики были? Я давно не обращаю внимания на такие вещи, за время работы тренером успел уже ко всему привыкнуть», — сказал Черчесов.

Напомним, что российская команда обыграла Сан-Марино со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что определился второй соперник сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.