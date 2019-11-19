Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
«Наверное, свободой, а именно — распоряжением своим личным временем», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.
Также фигуристка поделилась планами на будущее.
«Кататься, тренироваться, соревноваться, бороться, падать, вставать и продолжать идти», — заявила российская спортсменка.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командном соревновании.