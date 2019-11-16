Трусова рассказала, почему хочет соревноваться с мужчинами

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, почему хочет соревноваться с мужчинами.

Напомним, что сегодня, 16 ноября, в Москве прошел пятый этап Гран-при России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира, первое место которого досталось 15-летней спортсменке.

«Почему я хотела бы соревноваться с мужчинами? Во-первых, у них можно исполнять четверные в короткой программе. Во-вторых, интересно соревноваться с фигуристами, которые владеют множеством разных квадов.

Какое место заняла бы на мужских соревнованиях, не знаю, потому что у них по-другому считаются баллы — другой коэффициент в оценке компонентов. Поэтому и хочу посоревноваться, чтобы понять», — передает слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее Трусова рассказала, как на нее повлияло присутствие Евгении Медведевой на Гран-при.