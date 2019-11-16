Итальянский тренер получил письмо с угрозами и пулей в конверте
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей в конверте. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на ряд итальянских СМИ.
По данным источника, местная полиция взяла под охрану экс-настанивника национальной сборной Италии.
Напомним, что подобные письма являются характерным признаком устрашения. Они вошли в моду на Апеннинах во время предвыборных гонок и зачастую направляются неугодным политическим деятелям.
В настоящее время «Интер» занимает вторую строчку в Серии А.
Ранее сообщалось, что финские футболисты искупали тренера в душе после выхода на Евро-2020