Итальянский тренер получил письмо с угрозами и пулей в конверте

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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей в конверте. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на ряд итальянских СМИ.

По данным источника, местная полиция взяла под охрану экс-настанивника национальной сборной Италии.

Напомним, что подобные письма являются характерным признаком устрашения. Они вошли в моду на Апеннинах во время предвыборных гонок и зачастую направляются неугодным политическим деятелям.

В настоящее время «Интер» занимает вторую строчку в Серии А.

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