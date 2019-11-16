Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Монреаля».
Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по одному очку, записав на свой счет по заброшенной шайбе.
Ранее сообщалось, что Гавриков забросил дебютную шайбу в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5