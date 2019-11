Появилось видео эмоциональной реакции победы Циципаса над Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал свою эмоциональную реакцию на победу над Даниилом Медведевым в первом туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает Tennis TV в Twitter.

После завершения последнего розыгрыша грек вскинул руки и зарядил теннисный снаряд на трибуны лондонского корта.

Напомним, что Медведев уступил Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев дал оценку своему эмоциональному поведению на корте.

Tables Turned @StefTsitsipas secures his first-ever win over Medvedev, coming through 7-6 6-4 on his debut at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/VzEutNDIp0