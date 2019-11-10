Щербакова не планирует выступать до финала Гран-при

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что не планирует выступать до финала Гран-при по фигурному катанию, передает Sport24.

Спортсменка выиграла два этапа Гран-при, тем самым став первой фигуристкой, которая смогла завоевать себе путевку в итальянский Турин, где и пройдет финал Гран-при.

«До финала Гран-при пока не планирую больше выступать, но будем смотреть по ситуации. Если потребуется, то выступлю», — заявила она.

Щербакова занимается в группе именитого российского специалиста Этери Тутберидзе и имеет в арсенале четверные прыжки. Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря.

Ранее Тутберидзе отреагировала на победу Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.