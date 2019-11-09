Американский боец UFC признался, что является фанатом Путина

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Грег Харди заявил, что хотел бы встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Надеялся, что смогу встретить Путина. Я его большой фанат. Держу пальцы скрещенными на удачу. Надеюсь, что он там будет. Будет суперхайпово!» — приводит слова Харди TMZ.

Харди проведет поединок против россиянина Александра Волкова на турнире UFC Firht Night, который проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном поединке в организации.