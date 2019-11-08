Тарасова поделилась мнением о работе команды Тутберидзе с Щербаковой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине, передает РИА «Новости».

Спортсменка набрала за свое выступление 73,51 балла. Фигуристка лидирует после короткой программы.

«Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе удалось подобрать к ней золотой ключик. Щербакова вытаскивает из элементов все, что может. У нее очень сложные подходы и выходы, после которых она меняет направление. Так она набирает еще большую скорость», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее Тарасова прокомментировала выступление чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине.