Тарасова поделилась мнением о работе команды Тутберидзе с Щербаковой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине, передает РИА «Новости».
Спортсменка набрала за свое выступление 73,51 балла. Фигуристка лидирует после короткой программы.
«Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе удалось подобрать к ней золотой ключик. Щербакова вытаскивает из элементов все, что может. У нее очень сложные подходы и выходы, после которых она меняет направление. Так она набирает еще большую скорость», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее Тарасова прокомментировала выступление чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине.