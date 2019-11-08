Венгерская полиция обнародовала информацию о драке фанатов ЦСКА

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Венгерские органы правопорядка обнародовала информацию о драке фанатов московского ЦСКА с болельщиками будапештского «Ференцвароша» перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в потасовке, состоявшейся в городе, никто не пострадал.

Также полиция заявила о задержании некоторых участников драки. О дальнейших действиях со стороны правоохранительных органов станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой, аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году.