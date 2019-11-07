Новый глава WADA Банька выступил за серьезные последствия для России

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Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о допинговом скандале в российском спорте.

В сентябре в результате проверки данных московской антидопинговой лаборатории были обнаружены изменения базы данных.

Банька заявил, что решение будет принято после анализа экспертов WADA и рекомендаций комитета по соответствию.

«Если будут доказаны манипуляции, если манипуляции имели место, то последствия должны быть очень серьезными», — цитирует Баньку РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что совет учредителей WADA единогласно поддержал его кандидатуру.