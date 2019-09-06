Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает «Интерфакс».
Рассмотрение ходатайств прошло в исправительной колонии №4. Также удовлетворено ходатайство младшего брата Кокорина Кирилла.
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8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
С июля 2019 года футболисты отбывали наказание в колонии общего режима в Белгородской области.
Ранее жена Кокорина Дарья Валитова выложила в инстаграм серию фотографий со своего отдыха.