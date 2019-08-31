Леонардо: Неймар отказался от трансфера в «Реал»

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар отказывается переходить в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport.es.

После матча четвертого тура французского национального чемпионата спортивный директор парижан Леонардо в разговоре с прессой заявил, что «сливочные» не будут вступать в переговоры по 27-летнему бразильцу, так как футболист сам уведомил, что не хочет переходить в «Реал».

Неймар желает вернуться в стан каталонской «Барселоны», цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» отдали €222 млн за форварда, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет расстаться с экс-игроком петербургского «Зенита» Леонардо Паредесом.