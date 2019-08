В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын

Легендарный игрок немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер и его супруга — экс-теннисистка из Сербии Ана Иванович сообщили о рождении сына.

Бывшая первая ракетка мира родила полузащитнику клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) второго ребенка. Первенец в их семье появился 19 марта 2018 года..

«Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик», — написал Швайнштайгер в твиттере.

«Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат», — написала в твиттере Иванович.

Our hearts are fulfilled with a new arrival in our family

Welcome to the world little boy ❤



Wir sind dankbar und voller Liebe über unser neues Familienmitglied.

Willkommen auf der Welt kleiner Mann. ❤ pic.twitter.com/niDFFyQWIv