В семье Швайнштайгера и Иванович родился сын
Легендарный игрок немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер и его супруга — экс-теннисистка из Сербии Ана Иванович сообщили о рождении сына.
Бывшая первая ракетка мира родила полузащитнику клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) второго ребенка. Первенец в их семье появился 19 марта 2018 года..
«Наши сердца наполнены радостью в связи с пополнением в нашей семье. Добро пожаловать в этот мир, мальчик», — написал Швайнштайгер в твиттере.
«Мы разрываемся от любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть брат», — написала в твиттере Иванович.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что хотел бы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.
Our hearts are fulfilled with a new arrival in our family ����— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 30 августа 2019 г.
Welcome to the world little boy ❤
Wir sind dankbar und voller Liebe über unser neues Familienmitglied. ����
Willkommen auf der Welt kleiner Mann. ❤ pic.twitter.com/niDFFyQWIv