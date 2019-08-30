«Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Расписание доступно на официальном сайте команды.

По итогам жеребьевки сине-бело-голубые попали в группу G, где их соперниками станут лиссабонская «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

Первый матч российский клуб проведет на выезде против «Лиона» 17 сентября.

Матчи «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов:

«Лион» — «Зенит»; 17 сентября, 19.55;

«Зенит» — «Бенфика»; 2 октября, 22.00;

«РБ Лейпциг» — «Зенит»; 23 октября, 19.55;

«Зенит» — «РБ Лейпциг»; 5 ноября, 20.55;

«Зенит» — «Лион»; 27 ноября, 20.55;

«Бенфика» — «Зенит»; 10 декабря, 23.00.

Ранее главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.