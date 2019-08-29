Дзюба: у «Зенита» есть шансы выйти из группы

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал прошедшую в Монако жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

По итогу жеребьевки, сине-бело-голубые оказались в одной группе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом». Московский «Локомотив» попал в группу D, куда также вошли туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и немецкий «Байер».

«Если брать группу «Локо», то для нас жеребьевка удачная. Но в целом — не самые лучшие соперники, не очень удобные. Все эти команды достаточно неприятные, мы с ними играли. Так что группа оказалась тяжелая, без явного фаворита. Но и без явного аутсайдера, так что «будем посмотреть», как говорится», — цитирует форварда пресс-служба петербуржцев.

Дзюба также отметил, что единственное, в чем повезло железнодорожникам, так это то, какие стадионы и каких соперников они увидят.

«У нас же есть шанс выйти из группы», — добавил игрок «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не будет арендовывать «Лужники» ради матчей Лиги чемпионов.