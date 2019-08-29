Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сезона-2019/20.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
В турнир прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
Так, сине-бело-голубые попали в группу G. Вместе с ними туда вошли португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «РБ Лейпциг».
Железнодорожники оказались в одной группе с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером». Их группа — D.
Ранее стало известно имя лучшего нападающего Лиги чемпионов сезона-2018/19.