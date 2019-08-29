Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

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В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сезона-2019/20.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнир прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Так, сине-бело-голубые попали в группу G. Вместе с ними туда вошли португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «РБ Лейпциг».

Железнодорожники оказались в одной группе с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером». Их группа — D.

Ранее стало известно имя лучшего нападающего Лиги чемпионов сезона-2018/19.