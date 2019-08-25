Защитник ЦСКА призвал российских футболистов больше работать над собой

Исландский защитник ЦСКА Хедур Магнуссон рассказал, что российским футболистам нужно больше работать над собой, если они хотят уехать в европейский чемпионат, передает пресс-служба армейского клуба.

Он также отметил, что клубы должны помогать в развитии молодым игрокам.

«В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком юный. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его большой структуре. Считаю, что я принял верное решение в своей карьере.

Мне кажется, российские игроки могли бы больше работать над собой, чтобы развиваться и прогрессировать. А клубам стоит чаще смотреть на них, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать», — поделился защитник.

Ранее сообщалось, что форвард армейцев Федор Чалов попал в зону интересов «Наполи».