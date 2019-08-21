Тренер сборной США обвинен в издевательствах над подопечными

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В отношении тренера сборной США по гимнастике Мэгги Хейни было начато расследование Федерацией спортивной гимнастики страны. Об этом сообщает Inside the Games.

Как утверждает источник, на специалиста было подано около четырех жалоб со стороны семей спортсменов. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Наставница часто позволяла себе повышать голос на подопечных, угрожать и оскорблять их. Также речь идет о различных издевательствах с ее стороны. Так, Хэйни заставляла травмированных гимнасток участвовать в соревнованиях.

Чемпионка Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро Лори Эрнандес является ее ученицей. Также к числу подопечных тренера относится чемпионка мира 2018 года Райли Маккаскер.

Пока организация отказывается разглашать какие-либо подробности случившегося. Однако они утверждают, что относятся к ситуации максимально серьезно. Стоит отметить, что процесс рассмотрения этого дела может затянуться на достаточно длительное время.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму.