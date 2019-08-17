Мельгарехо обратился к «Спартаку»
Парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо обратился к московскому «Спартаку» в своем инстаграме, передает Sport24.
Недавно форвард преодолел отметку в сто матчей — именно столько он сыграл за красно-белых.
«Спасибо Богу за это достижение. Спасибо тебе, «Спартак», что я есть часть этого великого клуба. Спасибо большое всем, но в особенности хочу поблагодарить фанатов клуба, которые всегда меня поддерживали. Также хочу поблагодарить мою семью, что она всегда со мной в моменты трудностей и испытаний.
И самое главное, спасибо большое Богу за эти все прекрасные моменты в моей жизни и за то, что у меня есть такая великолепная семья, как моя жена и дети. Спасибо большое, ФК «Спартак», нас ждут большие цели!» — написал 29-летний футболист.
Ранее капитан «Туна» прокомментировал поражение от «Спартака» в Лиге Европы.