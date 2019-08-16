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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу на следующий сезон.

22-летняя россиянка откатала ее на сборах в Тарту, Эстония.

Чемпионка мира и Европы будет исполнять новую программу под композицию группы The Hot Sardines — Caravan. Постановщиком программы выступила хореограф из Канады Ше-Линн Бурн.

Сезон-2019/20 фигуристка планирует открыть выступлением на Кубке Ломбардии в Италии. Турнир серии «Челленджер» пройдет с 13 по 15 сентября. Также спортсменка выступит на этапах Гран-при в США и Китае.

Ранее двукратный серебряный призер первенства России среди юниоров Бетина Попова рассказала, как относится к идее провести звездный уикенд в фигурном катании.