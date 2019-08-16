Туктамышева представила новую произвольную программу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу на следующий сезон.
22-летняя россиянка откатала ее на сборах в Тарту, Эстония.
Чемпионка мира и Европы будет исполнять новую программу под композицию группы The Hot Sardines — Caravan. Постановщиком программы выступила хореограф из Канады Ше-Линн Бурн.
Сезон-2019/20 фигуристка планирует открыть выступлением на Кубке Ломбардии в Италии. Турнир серии «Челленджер» пройдет с 13 по 15 сентября. Также спортсменка выступит на этапах Гран-при в США и Китае.
Ранее двукратный серебряный призер первенства России среди юниоров Бетина Попова рассказала, как относится к идее провести звездный уикенд в фигурном катании.