Федерер признал заслуженным поражение от Рублева
Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о поражении, которое ему нанес российский спортсмен Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Цинциннати, передает официальный сайт АТР.
Рублев победил со счетом 3:6, 4:6.
«Он победил абсолютно заслуженно. Защита, атака, хорошая подача — Рублев не дал мне ни единого шанса. Он был везде. Стоит признать, что Андрей провел отличный матч. Я под впечатлением», — заявил теннисист.
За выход в полуфинал Рублев сразится с еще одним российским теннисистом Даниилом Медведевым.