Федерер признал заслуженным поражение от Рублева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/12499465/RTX6ZKGK-pic905-895x505-93346.jpg">

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о поражении, которое ему нанес российский спортсмен Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Цинциннати, передает официальный сайт АТР.

Рублев победил со счетом 3:6, 4:6.

«Он победил абсолютно заслуженно. Защита, атака, хорошая подача — Рублев не дал мне ни единого шанса. Он был везде. Стоит признать, что Андрей провел отличный матч. Я под впечатлением», — заявил теннисист.

За выход в полуфинал Рублев сразится с еще одним российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее Рублев поделился эмоциями от победы над Федерером.