«Спартак» обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

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Московский «Спартак» обыграл «Тун» со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и прошел в следующий этап турнира.

Первый гол встречи забил крайний защитник швейцарского клуба Стивен Гларнер в самом начале противостояния. Ответ красно-белых состоялся уже во втором тайме — аргентинский нападающий Эсекьель Понсе добил мяч в ворота после ошибки вратаря. Окончательный счет игры установил немец Андре Шюррле, который замкнул прострел Резиуана Мирзова.

Стоит отметить, что все футболисты, отметившиеся забитыми голами в этом матче, были куплены «гладиаторами» в текущее межсезонье.

Следующим соперником «Спартака» в Лиге Европы станет победитель встречи «Брондбю» — «Брага».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Резиуан Мирзов дал оценку своей игре в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом»

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

«Спартак» (Россия) — «Тун» (Швейцария) — 2:1

Голы: 0:1 — Гларнер, 7; 1:1 — Понсе, 52; 1:2 — Шюррле, 58