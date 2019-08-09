«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома крупно обыграл «Норвич Сити».
Встреча завершилась со счетом 4:1.
У хозяев отличились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги. Автогол на свой счет записал защитник гостей Грант Хэнли.
Гол престижа оформил Теэму Пукки.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат Англии. Первый тур
«Ливерпуль» — «Норвич Сити» — 4:1
Голы: 1:0 – Хэнли – 7 (автогол), 2:0 – Салах – 19, 3:0 – ван Дейк – 28, 4:0 – Ориги – 42, 4:1 – Пукки – 64