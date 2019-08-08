Валуев назвал дату похорон бывшего тренера

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев написал в инстаграме, что прощание с бывшим тренером Валерием Дербиным пройдет 9 августа в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«Не стало нашего друга Валерия Дербина. Нежданно конечно. Был здоровее всех. Даже молодым далеко. Настоящий боевой товарищ и друг многим, учитель, отец, семьянин. Немало людей молодых и не очень, уверен, сказали бы ему огромное спасибо еще не раз. Мой сын тоже. И я», — написал Валуев.

Дербин, находясь за рулем автомобиля, умер 7 августа от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Валуева скончался в результате ДТП.