Шевченко считает неизбежным реванш с Нуньес

Чемпион UFC в женской наилегчайшей категории Валентина Шевченко поделилась мнением о вероятном бое-реванше с бразильянкой с Амандой Нуньес, передает BJpenn.

Спортсменки встречались дважды. и оба раза россиянка проигрывала.

«Сейчас моя цель — это бороться в своей весовой категории, я долго этого ждала. Вы видели, что я сражаюсь с более крупными соперницами, которые выше меня. Это, конечно, влияло на мои результаты — я не чувствовала себя достаточно сильной.

Реванш с Нуньес? Я думаю, что это когда-нибудь произойдет. Но не потому, что она или я хотим этого. Просто верю, что в будущем это случится», — заявила Шевченко.

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