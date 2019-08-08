Шевченко считает неизбежным реванш с Нуньес

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Боец UFC Валентина Шевченко после победы над Джессикой Ай Боец UFC Валентина Шевченко после победы над Джессикой Ай
Боец UFC Валентина Шевченко после победы над Джессикой Ай
Reuters

Чемпион UFC в женской наилегчайшей категории Валентина Шевченко поделилась мнением о вероятном бое-реванше с бразильянкой с Амандой Нуньес, передает BJpenn.

Спортсменки встречались дважды. и оба раза россиянка проигрывала.

«Сейчас моя цель — это бороться в своей весовой категории, я долго этого ждала. Вы видели, что я сражаюсь с более крупными соперницами, которые выше меня. Это, конечно, влияло на мои результаты — я не чувствовала себя достаточно сильной.

Реванш с Нуньес? Я думаю, что это когда-нибудь произойдет. Но не потому, что она или я хотим этого. Просто верю, что в будущем это случится», — заявила Шевченко.

Ранее Крис Сайборг отреагировала на уход из UFC.