В мэрии Москвы отреагировали на слухи о переносе матча «Спартак» — «Динамо»

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заявил, что матч четвертого тура чемпионата России между столичными «Спартаком» и «Динамо» не будет перенесен.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД рекомендовал Российской премьер-лиге (РПЛ) перенести встречу из-за возможных митингов в Москве.

«Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в 19.00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется », — цитирует Горбенко ТАСС.

Ранее в РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» — «Динамо».