Тренер Дадашева: мы потеряли величайшего человека и чемпиона

Тренер погибшего посл боя в США российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт высказался по поводу трагедии, передает «Чемпионат.com».

Наставник написал пост в инстаграме, в котором выразил соболезнования семье спортсмена, а также подчеркнул особый характер бойца.

«Между тренером и бойцом существует особая связь. И у нас с Максом такая была. Он показал миру свое сердце — сердце воина. Он никогда не сдавался. Я хочу выразить соболезнования близким и болельщикам Макксима. Мы потеряли величайшего человека и чемпиона. Покойся с миром», — говорится в посте Макгирта.

Роковой бой проходил 20 июля. Дадашев сражался с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда россиянина запросила остановку боя из-за ухудшившегося состояния спортсмена. Его госпитализировали. В больнице был диагностирован отек мозга и проведена трепанация, после чего боксер впал в кому. Однако спасти Дадашева не удалось.

Ранее сообщалось, что родственники Дадашева хотят доставить тело боксера в Петергоф.