Наставник «Манчестер Юнайтед» намерен строить игру команды вокруг Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о значимости для английской команды французского полузащитника Поля Погба, передает Reuters.

Несмотря на то, что игрок открыто выражает желание покинуть команду, Сульшер намерен построить игру «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне вокруг француза.

«Погба — фантастический игрок и человек, он всегда был профессионалом. Раньше я говорил, что если он будет в нашей команде, то построим игру вокруг него. Мое мнение не поменялось с тех пор, сейчас бы сказал то же самое. Мы знаем, что некоторые люди критикуют Поля, но его в большей степени любят», — заявил специалист.

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