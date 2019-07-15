Разгромившая Серену Уильямс румынка получит государственную награду

Румынская теннисистка Симона Халеп получит высшую государственную награду своей страны после победы на Уимблдоне, сообщает RomanianJournal.

Спортсменка, обыгравшая в финале турнира «Большого шлема» Серену Уильямс, уже совсем скоро станет обладателем самой престижной награды румынского государства из всех возможных. Такое решение принял лично президент Румынии Клаус Йоханнис. В пресс-релизе администрации президента говорится, что Орден Звезды Румынии вручат Халеп за экстраординарное выступление на Уимблдоне, а также за заслуги в спорте в целом.

Напомним, что финал Уимблдона стал пятым финалом турниров Большого Шлема для Халеп, два из которых она выиграла. Сейчас она идет на седьмой строчке рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп считает победу над американской теннисисткой Сереной Уильямс лучшей в карьере.