Объявлена музыка к короткой программе Загитовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

В предстоящем сезоне российская спортсменка будет выступать под песню Yasmin Levy — Me voy. Также известно, что произвольная программа поставлена под композиции Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам– Ramses.

7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.

Ранее сообщалось, что Медведева поучаствовала в мастер-классе по скольжению.