Мутко отреагировал на решение CAS по его апелляции

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по его апелляции на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, передает ТАСС.

CAS удовлетворил поданную экс-министром спорта России жалобу.

«Меня удовлетворяет принятое арбитражным судом решение», — говорится в сообщении Мутко.

Заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития отстранили от участия в Олимпийских играх в любом качестве 5 декабря 2017 года. Такое решение было вынесено Международным олимпийским комитетом на основании выводов комиссии под руководством Самуэля Шмида, которая расследовала возможные допинговые махинации во время Игр в Сочи — 2014.

Ранее сообщалось, что CAS отменил пожизненное наказание Мутко.