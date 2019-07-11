Макгрегор — единственный боец MMA в топ-100 высокооплачиваемых звезд

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) ирландец Конор Макгрегор стал единственный бойцом смешанного стиля (MMA), кто вошел в топ-100 высокооплачиваемых звезд по версии Forbes.

Спортсмен занял 65 строчку списка.

Как сообщает источник, доходы ирландца за 2018 год составили около $47 млн. Так, за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он смог заработать до $30 млн — в эту сумму входит гонорар плюс бонусы с продажи трансляций. Также он выручил $5 млн с рекламного контракта с известной спортивной фирмой. Остальная часть дохода пришла от продаж виски.

Бой Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре прошлого года. Тогда российский боец MMA смог отстоять титул чемпиона организации в легком весе.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси, а также игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду и сборной Бразилии Неймар вошли в топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира.