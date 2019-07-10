Тренер Макгрегора подвергся нападению в ночном клубе

Тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора американец Диллон Дэнис стал участником драки, передает The Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в ночном клубе в Нью-Йорке. Неизвестный подошел к Дэнису, который находился у барной стойки, и ударил его.

После пропущенного удара боец смешанного стиля оказался на полу. Сотрудники охраны вывели его и нападавшего на улицу, где и завершилась драка.

В октябре 2018 года россиянин Хабиб Нурмагомедов после поединка против Макгрегора выпрыгнул из октагона и набросился на Дэниса, после чего произошла массовая потасовка между представителями двух бойцов.

Ранее сообщалось, что зоозащитники напали на Конора Макгрегора.