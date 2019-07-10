Тренер Макгрегора подвергся нападению в ночном клубе

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
Reuters

Тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора американец Диллон Дэнис стал участником драки, передает The Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в ночном клубе в Нью-Йорке. Неизвестный подошел к Дэнису, который находился у барной стойки, и ударил его.

После пропущенного удара боец смешанного стиля оказался на полу. Сотрудники охраны вывели его и нападавшего на улицу, где и завершилась драка.

В октябре 2018 года россиянин Хабиб Нурмагомедов после поединка против Макгрегора выпрыгнул из октагона и набросился на Дэниса, после чего произошла массовая потасовка между представителями двух бойцов.

Ранее сообщалось, что зоозащитники напали на Конора Макгрегора.