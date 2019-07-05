Экс-глава российского регби: грузины скандируют «Украина» во время нашего гимна

Экс-глава Федерации регби России Мамукой Лосаберидзе рассказал об отношении грузинских болельщиков к России, сообщает News.ru.

По его словам, не стоит проводить матч с Грузией.

«После распада СССР сборные России и Грузии по регби ежегодно встречаются в рамках Чемпионата Европы, и в тех случаях, когда матч проходит на территории Грузии, он всегда сопровождается крайне неуважительным отношением к игрокам сборной России и гимну России со стороны грузинских болельщиков. Уважение к сопернику — краеугольный камень нашей игры, однако в матчах с Грузией мы этого не наблюдаем. Грузинские болельщики регулярно освистывают нашу сборную, не встают и скандируют «Украина» во время исполнения гимна, выкрикивают враждебные лозунги, и все это на битком забитом пятидесятитысячном стадионе», — сказал Лосаберидзе.

Также он отметил, что российские болельщики никогда себя так не ведут.

«Я думаю, что в сложившейся ситуации нынешнее руководство уже давно должно было собрать внеочередное собрание, выслушать специалистов, и отказаться от этого матча, который кто-то хочет нам навязать. Кому-то, видимо, выгодно, чтобы мы ездили в Грузию и подвергались ненужной опасности. Даже если матч будет проходить не в Грузии, поверьте, на него приедет несколько тысяч грузинских болельщиков», — добавил экс-глава Федерации.

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