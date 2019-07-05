Чемпион Попов подает иск за обвинения во взятке за выбор столицы ОИ-2016

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Шестикратный чемпион мира по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов объявил о решении подать в суд за обвинения в коррупции, сообщает РИА «Новости».

Россиянина, а также украинского чемпиона по прыжкам в высоту Сергея Бубку и еще семерых членов организации обвинили в получении взяток во время выборов столицы летних Олимпийских игр — 2016 в 2009 году.

Обвинения предъявил экс-губернатор Рио-де-Жанейро, где и прошел турнир 2016 года, Сержио Кабрала. По его словам на подкуп было потрачено $2 млн.

В официальном сообщении Попов заявил, что его поразили такие обвинения. Он также отметил, что считает использование его имени в таком контексте незаконным.

«С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и его бывшего губернатора, готов официально уведомить всех, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, а во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы. И уж тем более, что с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел», — говорится в заявлении спортсмена.

Он также объявил о намерении сотрудничать с комитетом по этике организации и готов предоставить МОК любую необходимую информацию. Он также начал подготовку по иску о защите прав и достоинства. Это дело Попов хочет рассмотреть в штаб-квартире комитета в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что МОК расследует обвинения во взятке против чемпиона Попова.