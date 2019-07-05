Кремль отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков дал комментарий в отношении обвинений российского почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки, сообщает РИА «Новости».

Шестикратный чемпион мира по плаванию и еще восемь членов организации были обвинены в получении денег во время выбора в 2009 году столицы летних Олимпийских игр — 2016 экс-губернатором Рио-де-Жанейро, где и прошел турнир, Сержио Кабралом. По его словам, на взятки в общей сложности было потрачено $2 млн.

Попов отрицает получение денег, а также заявляет, что не голосовал тогда за бразильский город.

«Мы, конечно же, обратили внимание на эти новости. Обвинение достаточно серьезное, так что мы отфиксировали сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока рано давать какие-либо комментарии. В любом случае, подобные обвинения должны на чем-то основываться. Они не могут быть голословными и бездоказательными. Так что давайте пока не будем вмешиваться в это дело и дождемся каких-то результатов расследования МОК», — заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Александр Жуков отреагировал на обвинения Попова во взятке за выбор столицы ОИ-2016.