МОК расследует обвинения во взятке против чемпиона Попова
Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении члена организации Александра Попова по обвинению в получении взятки во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, сообщает ТАСС.
Девятерых членов комитета, в том числе россиянина Попова и украинца Сергея Бубки, обвинил в получении денег за голоса бывший губернатор Рио-де-Жанейро, где и проходили Игры, Сержио Кабрала.
«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения экс-губернатора штата Рио, который в данный момент отбывает тюремный срок за коррупцию. МОК уже связался с членами комитета, упомянутыми в показаниях», — сообщили в пресс-службе организации.
В заявлении также было отмечено, что заинтересованы в решении таких любых проблем, в том числе тех, которые возникли до введения реформ по Agenda-2020 — программе развития олимпийского движения.
Сам Попов, который являлся члено МОК с 2000 по 2016 год, отрицает подкуп.
Ранее почетный член МОК отреагировал на сообщение о получении взятки во время голосования за столицу летних ОИ-2016.