МОК расследует обвинения во взятке против чемпиона Попова

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Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении члена организации Александра Попова по обвинению в получении взятки во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, сообщает ТАСС.

Девятерых членов комитета, в том числе россиянина Попова и украинца Сергея Бубки, обвинил в получении денег за голоса бывший губернатор Рио-де-Жанейро, где и проходили Игры, Сержио Кабрала.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения экс-губернатора штата Рио, который в данный момент отбывает тюремный срок за коррупцию. МОК уже связался с членами комитета, упомянутыми в показаниях», — сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении также было отмечено, что заинтересованы в решении таких любых проблем, в том числе тех, которые возникли до введения реформ по Agenda-2020 — программе развития олимпийского движения.

Сам Попов, который являлся члено МОК с 2000 по 2016 год, отрицает подкуп.

Ранее почетный член МОК отреагировал на сообщение о получении взятки во время голосования за столицу летних ОИ-2016.