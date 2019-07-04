Охрана президента Бразилии заглушила переговоры судей в полуфинале Кубка Америки

Заглушки, установленные службой безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, помешали переговорам судей матча 1/2 финала Кубка Америки между бразильской сборной и командой Аргентины, сообщает GloboEsporte.

Издание отмечает, что охрана лидера государства гасила радиосигнал из-за вероятности терактов.

В Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) признали, что перед матчем у главного арбитра Родди Самбрано были сложности при переговорах со своим видеоассистентом, однако к началу игры связь была восстановлена.

После матча видеоассистент сообщил инспектору встречи, что он дважды говорил главному арбитру о необходимости назначить 11-метровый, однако Самбрано не прибегал к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

Ранее стало известно, что сказал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в раздевалке после проигрыша бразильцам.