Универсиада в Неаполе объявлена открытой

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Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске, 12 марта 2019 года Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске, 12 марта 2019 года
Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске, 12 марта 2019 года
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой, сообщает Sport24.

Церемония открытия прошла на стадионе «Сан-Паоло», на котором играет футбольный клуб «Наполи».

Об открытии соревнований объявил президент Италии Серджо Маттарелла.

Универсиада в Неаполе закончится 14 июля.

Ранее стала известна столица летней Универсиады-2023.