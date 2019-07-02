Кокорин и Мамаев не надеются на этапирование в одну колонию

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева рассказала подробности этапирования форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «СЭ».

По ее словам, футболистов отправят в ближайшие десять дней.

«Думаю, что апелляционный приговор уже поступил в СИЗО. Так что в течение десяти дней ребят уже этапируют. Дольше задерживать они не имеют права», — заявила Меркачева.

Также журналистка отметила, что Кокорин с Мамаевым не надеются на то, что их отправят в одну колонию

«В ФСИН сказали, что постараются отправить их в одну колонию, но вопрос в том, как это происходит технически. Поступают заявки от определенных колоний, в которых освобождаются места. В одной колонии может быть два места, в другой – три. Конечно, в теории можно подобрать колонию, которая примет четверых человек, но нужно ведь учитывать еще и режим.

К тому же, ребят приговорили к общему режиму. У нас мало таких колоний, больше строгого режима.Так что нужно, чтобы много факторов сошлись. Но ребята уже не надеются на это», — заявила Меркачева.

8 мая Пресненским судом Москвы футболистов приговорили к колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы. Кокорина и его брата приговорили к полутора годам, а Мамаева к году и пяти месяцам.

Ранее Кокорин похудел из-за судов.