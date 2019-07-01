Футболист сборной Грузии ушел из «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил об уходе грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте клуба, у 18-летнего хавбека завершился срок аренды и он вернулся в грузинский «Рустави».

Кварацхелия принял участие в семи матчах красно-зеленых в чемпионате России, в которых он забил один мяч.

7 июня футболист дебютировал в составе сборной Грузии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Гибралтара (3:0).

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» подписал молодого игрока из Грузии.