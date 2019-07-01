Футболист сборной Грузии ушел из «Локомотива»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
РИА Новости

Московский «Локомотив» объявил об уходе грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте клуба, у 18-летнего хавбека завершился срок аренды и он вернулся в грузинский «Рустави».

Кварацхелия принял участие в семи матчах красно-зеленых в чемпионате России, в которых он забил один мяч.

7 июня футболист дебютировал в составе сборной Грузии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Гибралтара (3:0).

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» подписал молодого игрока из Грузии.