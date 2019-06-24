В ФИФА не знают про антироссийские акции грузинских клубов
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает информацией про антироссийские акции трех грузинских клубов, сообщает «ТАСС».
Напомним, что игроки кутаисского «Торпедо», а также столичных «Локомотива» и «Рустави» вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.
«ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа», — говорится в официальном сообщении футбольной федерации.