В ФИФА не знают про антироссийские акции грузинских клубов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/12422767/RTX1EP9V-pic905-895x505-89763.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает информацией про антироссийские акции трех грузинских клубов, сообщает «ТАСС».

Напомним, что игроки кутаисского «Торпедо», а также столичных «Локомотива» и «Рустави» вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.

«ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа», — говорится в официальном сообщении футбольной федерации.

Ранее украинский клуб поддержал антироссийскую акцию.