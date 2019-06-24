В Ирландии на гоночных соревнованиях погиб пилот
В Ирландии стартовала старейшая раллийная гонка страны Donegal International Rally, сообщает «Советский спорт».
Турнир был омрачен трагедией. На 15 участке трассы один из опытных гонщиков страны Келли Манус не справился с управлением. Его автомобиль пробил изгородь и вылетел с трассы.
В результате инцидента спортсмен получил несовместимые с жизнью повреждения. Штурман пилота Донэл Баррет также получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
В связи с трагическим событием, организаторы Donegal International Rally решили приостановить турнир.
На счету Мануса три победы в ирландском ралли, а также несколько первых мест в чемпионате странны.
Пока полиция не может назвать официальную причину аварии. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму.