Валуев жестко отреагировал на неверную информацию СМИ о своем заболевании
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, ныне — депутат Государственной Думы Николай Валуев внес ясность в свои слова об опухоли мозга.
Некоторые СМИ ошибочно писали, что чиновник болен раком.
«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я?
Откуда пошел слух? Не знаю. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — цитирует Валуева «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Миронов требует санкций против Грузии.