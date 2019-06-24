Валуев жестко отреагировал на неверную информацию СМИ о своем заболевании

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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, ныне — депутат Государственной Думы Николай Валуев внес ясность в свои слова об опухоли мозга.

Некоторые СМИ ошибочно писали, что чиновник болен раком.

«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я?

Откуда пошел слух? Не знаю. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — цитирует Валуева «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Миронов требует санкций против Грузии.