«Манчестер Сити» не будет расставаться с Уокером

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Руководство английского «Манчестер Сити» решило продлить контракт с защитником Кайлом Уокером, сообщает «Советский спорт».

Своим решением «горожане» поделились на официальном сайте клуба.

Новое соглашение «Ман Сити» с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

29-летний защитник перешел в стан «Манчестер Сити» в 2017 году. До этого он выступал за «Тоттенхэм».

Уокер принял участие в 100 матчах всех турниров в составе «горожан», дважды выиграв в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Китае.