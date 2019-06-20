«Манчестер Сити» не будет расставаться с Уокером
Руководство английского «Манчестер Сити» решило продлить контракт с защитником Кайлом Уокером, сообщает «Советский спорт».
Своим решением «горожане» поделились на официальном сайте клуба.
Новое соглашение «Ман Сити» с футболистом рассчитано до лета 2024 года.
29-летний защитник перешел в стан «Манчестер Сити» в 2017 году. До этого он выступал за «Тоттенхэм».
Уокер принял участие в 100 матчах всех турниров в составе «горожан», дважды выиграв в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Китае.