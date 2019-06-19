Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/10695467/2017-05-21T181709Z_352665372_RC132C558AA0_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-FCB-EIB-pic905-895x505-77305.jpg">

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает «Советский спорт».

Специалист возглавил сборную Испании в 2018 году. Под его руководством команда одержала пять побед в семи встречах. Отмечается, что из-за семейных обстоятельствах он не смог присутствовать на матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Мальты (2:0), Фарерских островов (4:1) и Швеции (3:0).

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России.